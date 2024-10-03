山陀兒龜速撲台 海陸空交通停駛、延遲狀況一次看

颱風山陀兒龜速前進，全台3日續放颱風假，交通部民航局統計，今日截至10:00，國內線取消232架次，國際暨兩岸航線取消241架次、延誤1架次。此外，航港局則是共有14航線，合計159航次停航。

停駛航線包括，基隆-馬祖、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-東引、南竿-莒光、南竿-北竿、布袋-馬公、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼、金門-石井、金門-五通、東港-小琉球、鹽埔-小琉球。

至於在台鐵運行狀況，北迴線前已依據聯防機制掌握災情，並採取預警性停駛防範。目前和仁=崇德間(K56+800~950)因公路上方有泥流溢流淹沒東正線軌道，造成路線中斷，惟因已預警性停駛並未發生事故。

西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)，對號列車全部停駛；區間(快)車，基隆=新竹正常行駛，並視風雨情形機動調整、 新竹=枋寮視風雨狀況機動行駛。

東部幹線對號列車全部停駛； 區間(快)車，臺北=蘇澳新間視風雨情形機動行駛、 蘇澳新=花蓮=臺東間停駛；南迴線全線停駛；支線：平溪線、深澳線、六家線、內灣線、集集線、沙崙線全部停駛。

此外，在高鐵部分，3日台中以南延後至18:00恢復營運，18:00前 南港-台中雙向每小時維持各發2班次列車；18:00起 南港-左營雙向每小時各發2班次列車。

台灣高鐵說明，自06:00起至18:00前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車； 18:00起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站。

台中站於18:00與18:30分別加開南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客。當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21:30，並於22:00與22:30分別加開一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。