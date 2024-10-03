放颱風假市民喊「總統好」 盧秀燕：防颱應變是唯一考量

台中市政府宣布2日、3日都因颱風山陀兒停班課，但台中僅零星災情，市民意見不一，市長盧秀燕今被媒體問到時，盧說，中央有相關的颱風雨量、風力標準，全台縣市首長也都宣布停班課，遵守國家的標準，另外宣布放颱風假後，有網友留言「總統好」，盧則表示，唯一考量是防災應變。

台中市長盧秀燕說，依照國家颱風標準，以及今早主持的第五次災害應變工作會報中，不論是台中氣象站，抑或是逢甲大學防災中心的資料，台中仍在陸上警戒區，今天一整天還是有達標，尤其海線地區，海線幾個行政區，風力的確有達中央的標準。

盧秀燕說，為了市民安全，今天全國也都停班停課，台鐵昨天、今天也都全面停駛，既然國家有提出相關的風力標準，台中也在警戒區內，所以全國首長的心情都一樣，「小心為上」，遵守國家的標準。

有媒體問到，昨天市府宣布停班課後，市長臉書湧入上萬人按讚，甚至有網友喊「總統好」。盧秀燕回應，希望大家在颱風期間，小心安全，以防颱應變為主，這是「唯一的考量」。