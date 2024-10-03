颱風山陀兒來襲 誠品、京站多據點正常營業

颱風山陀兒來襲，台北多家百貨商場仍正常營業，包括誠品生活松菸、南西、新店、台中480等，京站時尚廣場也正常營業；位於大直的NOKE忠泰樂生活則停業一天。

誠品生活宣布，松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台中480等各店今天皆正常營業，百貨店點則配合業主公告時間，後續將視颱風動態與風雨情況機動調整。

京站表示，旗下包含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店，今天正常營業，視風雨大小進行滾動式調整。

遠東百貨除了高雄大遠百、台南大遠百成功暨公園店全日暫停營業，其餘據點均正常營業。

位於大直的NOKE忠泰樂生活，則考量暴風圈逐漸接近、風雨趨大，加上東北季風交互影響，停業一天以維護消費者、營業人員及員工安全。