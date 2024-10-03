颱風假一路連放 氣象主播開砲狠酸：致敬中國大陸十一長假

為因應山陀兒撲台，全台灣同步停班課2天、部分地區更已進入第3天颱風假，氣象主播戴立綱昨深夜開直播開砲，台灣放颱風假都是為選票，直言昨（2日）有資格放颱風假的僅台南、高雄、屏東、台中及南花蓮，狠酸「縣市首長會想盡辦法讓大家放颱風假」，笑稱高雄明天再放就能致敬中國大陸為期7天的十一長假了。

氣象主播戴立綱昨深夜在Youtube加開直播，內容說明就直接開砲，政治人物真好當，只要給福利就有選票。滿滿選舉考量，有人認為放假就是福利。但很多人因放假沒收入。台灣完全和世界脫軌，金融全掛，真的風雨有這麼大嗎？

他也在直播內說明氣象為觀眾解惑，對於放颱風假問題更是直球對決，他指出，依照颱風路徑，昨有資格放颱風假的縣市，僅台南、高雄、屏東、台中以及南花蓮，對其他地區不會有太大影響，中部更是只有間歇性雨勢。

對於，10月4日還會不會再度停班停課呢？戴立綱更直言，只要氣象署還有畫出暴風圈，「縣市首長會想盡辦法讓大家放颱風假」，並強調相信他，只要有暴風圈，地方首長一定放，因為每放一次假就是一次選票，但沒暴風圈就不敢放。

他痛批，「連馬祖金門沒颱風的地方都放，是喝酒喝茫了嗎？別跟他說放假標準有規範，他盯氣象20幾年了，放假標準蕩然無存，只有一件事情最重要，如果一切事情只用政治考量，不再考慮到真正的整體環境，台灣只會繼續腐敗下去。」。

對於，有人問高雄4日會不會再放假，戴立綱笑稱，高雄周五敢放就都能致敬中國十一長假了，「敢放就真的是暖到爆」；他狠酸，中國大陸在十一國慶後放7天長假慶祝，台灣因為颱風假乾脆一路放到10日，連放9天當作中華民國國慶前的慶祝假。