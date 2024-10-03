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影／颱風菜價漲…農糧署出手穩定菜價 這家釋出冷藏蔬菜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影

山陀兒颱風緩慢登陸，影響時間拉長，造成蔬菜產銷失衡，「菜王」高麗菜價比豬肉貴，農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，農民團體依連鎖賣場、量販通路所訂單顆甘藍（每顆約1公斤）規格供貨，嘉義市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。

為穩定菜價，農糧署採雙軌措施。嘉義市嘉全果菜生產合作社總經理林嘉德表示，目前在大賣場有做高麗菜優惠措施，1顆進口高麗菜60元，品質不錯，除了將夏季汛期冷藏蔬菜釋出，也與賣場通路合作高麗菜優惠專區，盡量不讓颱風影響菜價。

林嘉德說，台灣海島國家，夏天可以種的菜少，秋冬才大量種，遇上颱風菜價漲不停，農糧署穩定菜價，啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，合作社配合滾動式倉貯措施釋出進口及國產蔬菜，員工整理出貨。

農糧署啟動賣場通路高麗菜優惠專區措施：輔導農民團體與通路業者合作，包括全聯 (1211店)、大潤發 (20店)、愛買 (14店)、家樂福(量販67店及超市250店，共317店)，共計1562個銷售據點。

以大宗蔬菜高麗菜為主要優惠蔬菜品項，農民團體依連鎖賣場、量販通路所訂單顆甘藍（每顆約1公斤）規格供貨。

因應山陀兒颱風辦理時間2日至6日共5天，每日供應3萬顆高麗菜，國產每顆120元以下、進口75元以下，後續視況辦理。農糧署指出，夏季汛期冷藏蔬菜滾動式倉貯措施：今年備貯蔬菜數量6180公噸，包括高麗菜4500公噸、結球白菜480公噸，根莖類洋蔥、胡蘿蔔及馬鈴薯各400公噸，今年已輔導22家農民團體辦理，9月22日豪雨至今共釋出440公噸到台北果菜市場，充裕市場需求 。

農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影
農糧署穩定菜價啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以大宗蔬菜高麗菜（甘藍）為主要優惠蔬菜品項，嘉市嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。記者魯永明／攝影

山陀兒颱風

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