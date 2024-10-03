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國家級警報響！ 基隆、新北大雷雨 氣象署曝關鍵原因
中央氣象署發布基隆市、新北市大雷雨即時訊息，以及災防告警訊息，持續時間至上午10時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。示警區域：新北市瑞芳區、基隆市信義區。
為何基隆、新北離颱風最遠，卻出現劇烈雨勢？中央氣象署簡任技正伍婉華表示，北部、東北部海面有熱帶系統和東北風交互作用產生的雲，這樣的雲移進，造成基隆北海岸、大台北也會有劇烈雨勢，今天雨一直下，是長時間的下，中間會有瞬間短延時強降雨。
她說，預估雨勢要等到颱風登陸之後會逐漸減弱，今晚到明天清晨南部和東南部的雨會漸漸緩和下來；但是北部、東北部、東部的雨還是會持續下，明天會減弱一些，仍會有局部性大雨。
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