颱風假不給薪合理嗎？出勤上班有加班費嗎？相關疑問一次整理

颱風山陀兒一再打轉，各縣市颱風假從2天到3天都有，如果沒有放到颱風假，或是不出勤老闆不給薪，可以嗎？104人力銀行整理颱風假出勤&給薪懶人包，並整理出颱風假常見的5個問題，強調勞工要有「颱風假不是假」的認知，員工不出勤，公司可自行決定給不給薪，也可要求居家上班，不需另提供加班費。

針對已在居家辦公的員工，則注定與颱風假無緣，若有照顧孩童需求，可以申請家庭照顧假（事假），常見5大問題如下：

Q1：颱風假，老闆要我居家辦公可以嗎？

「一聽到政府宣布放颱風假的消息，打算來好好追劇一整天，老闆竟然跟我說因適逢旺季，即使放颱風假也得在家辦公，覺得也太不合理了吧！」

104人力銀行指出，颱風假目的是保障員工避免出勤有安全上的疑慮，企業在颱風日當天仍有給予薪水，是可以要求員工在家上班的。

Q2：放颱風假時老闆要求我到公司上班合理嗎？可拒絕嗎？

身為民生消費產業的從業人員，颱風假若遇無風無雨，反而會出現人潮，公司仍會希望上班，注定與颱風假無緣，但政府宣布放假，我卻要上班這樣真的可以嗎？

104人力銀行解釋，颱風假非假期，企業是可以要求員工照常上班的，不過員工有安全上的疑慮，有退避權選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。

Q3：颱風假不給薪合理嗎？出勤上班有加班費嗎？

104人力銀行表示，每家企業都應訂定相關工作規則，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪；若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。

Q4：颱風假居家上班可以請補休嗎？

每周2天進辦公室，3天居家辦公，颱風假當天居家上班，想說因為是居家不影響工作繼續上班，但可以在進辦公室的日子申請補休嗎？

104人力銀行強調，颱風假非一般假勤，主要目的為保障員工出勤時的安全，居家上班者遇到颱風假，均視為一般上班日，不另外補休。

Q5：居家上班遇到颱風假，有照顧家庭需求可以休颱風假嗎？

居家上班颱風假雖不受影響，但家中小孩放颱風假，有照顧需求可以一起放颱風假嗎？

104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。

104職場力也整理颱風假相關資訊，歡迎參考：https://blog.104.com.tw/typhoon-leave-three-level-alert/