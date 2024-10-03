明天還有颱風假？氣象署風雨預測 12縣市達標

全國各縣市已經連續2天颱風假，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，中颱山陀兒中心正往高屏方向接近，中午前後在南部地區登陸，進入陸地以後，強度會迅速減弱，預期明天減弱為熱帶性低氣壓。

根據氣象署今天上午10時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），有台北市、新北市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣達雨量警戒值停班課標準。明天凌晨0時至上午6時風力達標縣市為澎湖縣、連江縣。

綜合風雨預測資料，明天有機會放颱風假的縣市包括台北市、新北市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

中度颱風山陀兒上午9時的中心位置在高雄的西南方約30公里海面，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行。過去3小時強度稍減弱，暴風圈亦略為縮小，中心目前在高雄西南方海面，其暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

陸警：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。海警：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各沿海及離島風浪明顯偏大且有長浪發生，尤其西南部沿海及恆春半島易有8米以上浪高，中部以北、東半部沿海及澎湖、馬祖亦有5米以上浪高，應避免前往海邊活動。

各地風力明顯偏強，氣象署發布陸上強風特報，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南地區及桃園至台中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、嘉義市地區及金門、新北、台東沿海空曠地區易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，尤其上午高雄及屏東沿海空曠地區易有14級左右強陣風。

台灣西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌；屏東、高雄、台南應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。