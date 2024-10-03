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颱風山陀兒釀停電修復逾8成 萬戶待復電屏東高雄為主
颱風山陀兒襲台，台電表示，截至今天上午9時，全國曾停電戶數10萬9588戶，其中9萬790戶已修復，修復率逾82%，剩下1萬8798戶尚未復電，以屏東縣、高雄市為主，台電將視後續風雨情形持續搶修。
颱風山陀兒持續緩慢接近台灣，預估上午將從高雄附近登陸。中央氣象署提醒，今天各地風力明顯偏強，台灣西南部沿海地區應防颱風暴潮及海水倒灌；屏東、高雄、台南、嘉義應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。
台電統計，截至今天上午9時，全國曾停電戶數10萬9588戶，其中9萬790戶已修復，修復率逾82%，1萬8798戶尚未復電，包括屏東縣1萬1925戶、高雄市3026戶、台北市2116戶、雲林縣422戶、嘉義縣410戶、台東縣393戶、花蓮縣301戶、新北市69戶、台南市67戶、台中市55戶、苗栗縣13戶及桃園市1戶。
台電表示，將視後續風雨情形，持續搶修。
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