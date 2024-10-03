美國追風者嘆台人防颱「膠帶貼窗」愚蠢 專家揭正確貼法不是X

以多次追蹤熱帶氣旋而聞名的美國「追風者」約書亞·莫格曼 (Joshua Morgerman) ，兩天前抵達台灣實地探訪山陀兒颱風的影響，他從台北落地即趕往台南市，在實地探訪後，讓他在臉書寫下感想，認為台灣民眾習慣在颱風來襲前，用膠帶貼窗戶，其實是一種全球性的蠢事及迷思。

約書亞·莫格曼為了追風自聖路易灣到新奧爾良，再到舊金山轉台北，在漫長的一天飛行後，選擇前往台南開始他對山陀兒的實地觀察。他表示，由於從電腦模型看來，1日晚間暴風雨影響南台灣，「很難確定會發生什麼事」，但從台南灰濛濛的天空和溫暖悶熱的天氣作為起點，感覺是個好的開始。

約書亞·莫格曼在文末感嘆，台灣已是先進社會，也是他去過最易受到颱風登陸的地方之一，即便在這裡，有些人也會做蠢事，比方在颱風來襲之前，在門窗上貼膠帶，但他強調，這樣的迷思是全球性的，不僅台灣民眾會如此防颱。

以膠帶貼窗戶究竟有沒有加強效果？香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾於天文台「氣象冷知識」中表示，最實際的門窗防颱做法，是在門窗後方以橫條加固，在門窗上貼上膠帶，是為防止玻璃破裂噴濺，但也有助於強化玻璃，讓它不那麼容易碎裂。盧覺強並建議膠帶貼門窗的方法，是將它以「米」字形覆蓋在門窗上加固，效果最好。