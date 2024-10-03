陸預估山陀兒中午至傍晚登陸台灣 明轉為熱帶低壓
根據大陸中央氣象3日6時發布的颱風預警，今年第18號颱風「山陀兒」今天（3日）5時中心位於高雄西南方大約60公里的台灣海峽海面上，預計將以每小時5-10公里的速度向東北方向移動，強度緩慢減弱，於今天中午至傍晚在台灣西南部沿海登陸，登陸後強度將快速減弱。
根據大陸發布的最新颱風路徑概率預報圖，山陀兒預計明天5時轉為熱帶低壓。
但受山陀兒影響，大陸中央氣象台預估，3日8時至4日8時，南海東北部、巴士海峽、台灣海峽及澎湖列島、福建中部沿海、台灣西部和南部沿海將有9-11級大風，陣風11-13級。山陀兒中心經過的附近海域或地區的風力有12-13級，陣風14-15級。
另，3日8時至4日8時，台灣本島大部分地區將有大到暴雨，其中，台灣東部和南部部分地區有大暴雨，局部地區有特大暴雨（250-450毫米）。
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