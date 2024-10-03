南迴公路新香蘭至大武路段 上午開放通行

南迴公路太麻里新香蘭至大武路段，昨晚預警性封閉。因雨勢減緩，今天上午8時開放通行。

公路局南區養護工程分局大武工務段長陳永銘今天上午告訴中央社記者，南迴公路台9線391.8K~417.7K（新香蘭至大武路段）昨天傍晚5時進行夜間預警封閉，雖有零星災害，但經大武工務段積極搶修立即排除，今天上午路面巡查確認已完成搶修作業，上午8時起開放通行。

陳永銘表示，為維護用路人安全，將持續監控轄區風雨情形及資訊，如非必要請勿進入山區道路。