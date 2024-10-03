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山陀兒颱風將登陸 台南、高雄百貨商場10月3日均不營業
山陀兒颱風緩慢移動，南部地區已連放三天颱風假的情況下，預計今日上午登陸南部，今日全台百貨台南、高雄據點均暫停營業，正逢周年慶開跑的分店將延後一天。
新光三越：
新光三越今日10月3日台南以南（含台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）共4家分店與SKM Park Outlets高雄草衙，今日暫停營業一天，其餘各分店正常營業。
新光三越周年慶首波分店（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店）今日如期開跑；台南中山店、高雄三多店周年慶活動將延後一日，於10月4日（周五）開始。
遠東百貨：
高雄大遠百、台南大遠百成功暨公園店全日暫停營業。
遠東SOGO：
SOGO高雄店今日10月3日暫停營業。
Global Mall環球購物中心：
Global Mall南部兩店-新左營車站今日10月3日暫停營業、屏東市延後至中午12:00營業。
Global Mall北部六店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19今日10月3日正常營業。
MITSUI OUTLET PARK：
台南店今日10月3日暫停營業。林口店與台中港店正常營業，將視風雨情況，滾動式調整營業時間。
BELLAVITA：
今日10月3日暫停營業。
NOKE忠泰樂生活：
今日10月3日暫停營業。
宏匯廣場：
今日10月3日延後至中午12點營業。
華泰名品城：
今日10月3日營業時間調整為14:00-21:00。
高雄地區：
百貨商場10月3日均全部停止營業。
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