風雨來了！ 這些百貨今暫停營業 新光三越周年慶首日遇颱風
中度颱風山陀兒移動速度緩慢，但今天上午6點，颱風暴風圈已進入南部，強風區正逐漸往台南、高雄、屏東接近。受山陀兒颱風影響，各大百貨集團3日南部分店多暫停營業，也有部分百貨商場延後營業。其中，百貨龍頭新光三越今日巧遇周年慶起跑，部分分店周年慶活動延後一日。
新光三越表示，10月3日台南以南，含台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店共四家分店與SKM Park Outlets 高雄草衙，暫停營業一天，其餘各分店正常營業。
新光三越週年慶首波分店，台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店今日如期開跑；台南中山店、高雄三多店週年慶活動將延後一日，於10月4日開始起跑。
新光三越表示，時值周年慶，APP與電商平台skm online，線上購物消費同享週年慶滿仟送仟點等多重回饋。
遠百表示，受山陀兒颱風影響，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，10月3日全日暫停營業包括高雄大遠百、台南大遠百成功暨公園店。
遠東SOGO表示，10月3日高雄店暫停營業一天。其他各店，正常營業。
微風集團旗下微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸今日皆正常營業。微風超市含本店、南京、南山11:00營業。
台北101表示，購物中心10月3日上午11點開始正常營運，觀景台延後至上午11點開始營運，大樓餐廳正常營業。部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌。台北101營業時間如有任何變更，將另行於官網與社群媒體公告。
Global Mall北部六店包含新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19等10月3日正常營業。Global Mall南部兩店，新左營車站10月3日暫停營業、屏東市則延後至中午12:00營業。
華泰名品城10月3日營業時間調整為下午14點至21點，會依現場風雨狀況進行二次評估是否再延後開店時間。
京站時尚廣場含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店未受山陀兒颱風影響10月3日正常營業，營業時間早上11:00-21:30，將視風雨大小進行滾動式調整。
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