快訊

基隆雨彈升級「超大豪雨」 氣象署：山陀兒中午前後登陸南部地區

少女偶像逆襲！韓團NewJeans直播反抗的時代意義

東港安泰醫院驚傳火警 疑2樓配電室起火、濃煙竄病房急疏散

風雨來了！ 這些百貨今暫停營業 新光三越周年慶首日遇颱風

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

中度颱風山陀兒移動速度緩慢，但今天上午6點，颱風暴風圈已進入南部，強風區正逐漸往台南、高雄、屏東接近。受山陀兒颱風影響，各大百貨集團3日南部分店多暫停營業，也有部分百貨商場延後營業。其中，百貨龍頭新光三越今日巧遇周年慶起跑，部分分店周年慶活動延後一日。

新光三越表示，10月3日台南以南，含台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店共四家分店與SKM Park Outlets 高雄草衙，暫停營業一天，其餘各分店正常營業。

新光三越週年慶首波分店，台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店今日如期開跑；台南中山店、高雄三多店週年慶活動將延後一日，於10月4日開始起跑。

新光三越表示，時值周年慶，APP與電商平台skm online，線上購物消費同享週年慶滿仟送仟點等多重回饋。

遠百表示，受山陀兒颱風影響，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，10月3日全日暫停營業包括高雄大遠百、台南大遠百成功暨公園店。

遠東SOGO表示，10月3日高雄店暫停營業一天。其他各店，正常營業。

微風集團旗下微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸今日皆正常營業。微風超市含本店、南京、南山11:00營業。

台北101表示，購物中心10月3日上午11點開始正常營運，觀景台延後至上午11點開始營運，大樓餐廳正常營業。部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌。台北101營業時間如有任何變更，將另行於官網與社群媒體公告。

Global Mall北部六店包含新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19等10月3日正常營業。Global Mall南部兩店，新左營車站10月3日暫停營業、屏東市則延後至中午12:00營業。

華泰名品城10月3日營業時間調整為下午14點至21點，會依現場風雨狀況進行二次評估是否再延後開店時間。

京站時尚廣場含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店未受山陀兒颱風影響10月3日正常營業，營業時間早上11:00-21:30，將視風雨大小進行滾動式調整。

山陀兒颱風

延伸閱讀

日本沒有颱風假？ Cheap曝關鍵原因：到日本時已減弱

影／山陀兒風力有多強？高雄機車騎士不敵強風 東倒西歪摔一地

小琉球、林園已11級陣風 粉專：山陀兒即將登陸南高雄

山陀兒即將抵達小琉球 粉專：中午登陸高雄 2縣市「進入最搖滾時刻」

相關新聞

雷達訊號衰減「空白一片」 鄭明典示警：強降雨區即將影響陸地

中度颱風山陀兒來勢洶洶，中央氣象署預期它上午至中午登陸南部陸地。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雷達回波圖，他表示，雷達...

基隆雨彈升級「超大豪雨」 氣象署：山陀兒中午前後登陸南部地區

中度颱風山陀兒正在侵襲台灣，中央氣象署簡任技正伍婉華今天上午表示，颱風中心正往高屏方向接近，氣象署上午7時25分針對高屏...

山陀兒撲台 14路段預警性封閉、台20線初來段邊坡坍方

山陀兒颱風來襲，交通部公路局截至今天上午8時，預警性封閉14處路段，將視風雨滾動檢討開放時間。此外，台東縣海端鄉台20線...

山陀兒中午前後登陸高屏 天氣風險：明天可望解除颱風警報

中度颱風山陀兒移動速度緩慢，且持續減弱，天氣風險公司分析師李至晟今天表示，今天一早颱風中心位於南部近海，預測在中午前後登...

山陀兒登陸就快掛 颱風論壇：中央山脈斬颱刀沒在客氣

山陀兒颱風移動緩慢，今天即將登陸南部陸地。「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads社群平台表示，颱風持續減弱，而且已經...

回馬槍？日本氣象廳最新預測 山陀兒登陸後再南下屏東

山陀兒颱風移動緩慢，且路徑難以捉摸，日本氣象廳今凌晨更新颱風路徑預測指出，山陀兒明早從南台灣附近登陸後，可能會來個「回馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。