海陸空交通影響／台鐵上午南部停駛、高鐵下午二時前台中以南停駛

山陀兒颱風持續影響海陸空交通，航空國內線今全數停航，國際線也有部分航班取消或異動。海運部分，交通部航港局表示，今交通船班全數停航，包括十四航線（國內十航線、兩岸四航線）、一六一航次停航。

鐵路部分，台灣高鐵公司表示，今下午二時前，台中以南暫停營運，台中以北每小時發兩班車，全車自由座，下午二時以後，全線恢復營運，南港站、左營站，雙向每小時發二班次列車 。

台鐵表示，今中午十二時前，西部、東部對號列車、南迴線停駛，平溪線、深澳線、六家線、內灣線、集集線、沙崙線等支線也停駛。

國際線部分，長榮、中華、星宇、國泰航空及台灣虎航等，今、明兩天仍有不少航班取消、延遲。海運部分，航港局表示，今交通船班全數停航，包括基隆至馬祖、馬祖福澳至福州琅岐、北竿白沙至福州黃岐、南竿至東引、布袋至馬公及富岡至綠島等十四航線。

此外，因蘭嶼風浪大，巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船一日清晨在蘭嶼西南方十八浬因機艙進水宣布棄船，並擱淺於蘭嶼龍門港東南側。

航港局表示，貨船殘餘約二九○噸油料及六萬七五○○噸殘貨，初步研判油艙暫無受船體斷裂影響，但現地疑似有少量油汙水外洩，已要求該輪船舶責任（P&I）保險公司啟動汙染防治作業，預計明傍晚海象好轉時，將抽除餘油船機物資啟運至蘭嶼，展開餘油抽除作業。

省道部分，公路局昨晚間起預警性封閉廿一處路段，包括嘉義縣阿里山鄉台十八線福山至阿里山路段，台八線梨山至大禹嶺路段、台九線東澳至南澳路段、和仁至崇德路段、台二十一線草坪頭至塔塔加路段等。