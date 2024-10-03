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山陀兒「牛步」強度減…全台續停班課 目前災情2死2失蹤

聯合報／ 記者胡瑞玲王長鼎潘奕言王勇超／連線報導
山陀兒颱風行進「牛步」，昨入夜後大台北地區風雨逐漸增強，民眾在路上行走相當吃力。記者林澔一／攝影
山陀兒颱風行進「牛步」，昨入夜後大台北地區風雨逐漸增強，民眾在路上行走相當吃力。記者林澔一／攝影

山陀兒颱風移動「牛步」，昨清晨減弱成中颱，中央氣象署預估最快今晨以中颱下限，甚至輕颱強度，從嘉義、台南、高雄一帶登陸，預估沿著西部平原緩慢北上，屏東、台東、花蓮慎防大豪雨或超大豪雨，中心登陸點附近要防十二級以上致災性強風及短延時強降雨，今全台繼續停班停課

中央災害應變中心統計，九月卅日至昨晚九時，已造成全台二死二失蹤、一○二人受傷，六萬一二八八戶停電，經台電搶修後，仍有四七五二戶停電，預計今下午五時修復。

中央氣象署技正林秉煜指出，山陀兒昨晚八時卅分在高雄西南方約一一○公里處，以每小時九公里速度，向東北轉北北東移動，暴風圈縮小且近似滯留，已進入雲林以南及台東陸地，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。

颱風山陀兒潛勢圖 製表／胡瑞玲
颱風山陀兒潛勢圖 製表／胡瑞玲

颱風逼進降雨明顯，從九月廿九日至昨晚九時，台東縣總累積雨量達一三五○毫米、屏東縣九三八點五毫米、花蓮縣五八二點五毫米、高雄市五一六毫米、綠島四一九點五毫米。

林秉煜指出，山陀兒強度持續減弱，且路徑搖擺，登陸點嘉義、台南、高雄之間都有可能。今天雲林以南、北部、東半部注意大雨或豪雨；東南部、花東、屏東山區有豪雨等級以上；受外圍環流及東北季風交互作用影響，基隆北海岸、大台北降雨明顯。台灣西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。

林秉煜也提到，山陀兒通過巴士海峽、沿著西部北上，這樣路徑較少見，秋颱相對較常出現，像曾造成台北嚴重災損的納莉、天秤颱風，以及三進三出的韋恩颱風。

林秉煜表示，山陀兒登陸後強度很快就會減弱，預估卅六至四十八小時減弱成熱帶性低氣壓，屆時將解除海上及陸上警報，並發布熱帶性低氣壓特報。

氣象署表示，根據歷史資料，過去唯一個「死」在台灣上空的是二○○一年潭美颱風，當時潭美形成後向西北移動，在台東大武附近登陸後，快速減弱為熱帶性低氣壓。

中央災害應變中心指出，山陀兒颱風造成兩人死亡，花蓮縣壽豐鄉一名年約七十歲男子前天在家中修樹時不慎墜落，昨天傷重不治。另外，九月卅日晚，台東縣一名年約六十六歲男子開車行經省道台九線三九二公里處，撞到路邊落石，也於昨天不治。

雲林縣台西鄉夢幻沙灘疑似有一人落海呼救，失蹤人身分不明，疑為外籍移工。另外，昨下午有民眾在花蓮縣秀林鄉水源村水源橋目擊有人被大水沖走 ，消防局仍在搜索中。

停班停課 山陀兒颱風 東北季風 雨量

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