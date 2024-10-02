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山陀兒颱風影響全台6萬戶曾停電 台電動員1.7萬人次搶修

中央社／ 台北2日電
台電公司示意圖。本報資料照片
台電公司示意圖。本報資料照片

颱風山陀兒進逼，台電指出，截至晚間9時，全台曾停電戶數約6萬1288戶，復電率已逾9成2，剩餘4752戶尚未復電，以高雄市戶數最多，台電將在確保安全前提下儘速搶修。

因應颱風後續恐持續增強，台電至今累計動員逾1.7萬人次進行搶修，全力戒備颱風帶來的衝擊。

根據台電統計，截至晚間9時，全台累積曾停電戶數約6萬1288戶，復電率已逾9成2，剩餘4752戶尚未復電，包括高雄市1693戶、新北市1111戶、宜蘭縣806戶、桃園市606戶、屏東縣499戶等。

台電透過新聞稿表示，面對颱風來襲，台電盤點人力及設備資源進行防颱整備，含承包商總計累積部署逾1萬7000人次、逾9000輛搶修車輛及近6000台搶修機具。針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島地區，台電也增派搶修人力進駐，動員最大能量投入修復作業。

另因這次颱風滯留時間長，恐影響西部沿海鹽塵害高風險區域用電，台電表示，事前已於相關地區安排礙子等設備的清洗作業，並針對全台縣市預先實施樹木修剪工作，盡力將颱風造成的影響降至最低。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修；但搶修進度仍會受交通路況及風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。

台電指出，如遇停電事故，民眾可透過以下方式報修，包含使用「台灣電力APP」進行停電報修並查詢進度；前往台電網站「颱風停復電資訊」專區輸入地址查詢；無法使用網路的民眾，可撥打「1911」客服專線。

台電提醒，如有抽水站等須持續運轉的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，請自備發電機或不斷電設備及早因應。另因豪雨易使大樓地下配電室淹水，恐影響台電人員搶修作業，也請民眾加強地下室防淹水措施，於事故發生時可加速復電時間。

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