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山陀兒登陸南台灣 高鐵明14時前台中以南暫停營運

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

山陀兒撲台，台灣高鐵指出3日上午南部路段影響已達停駛標準，故調整營運區間及模式，14時前台中以南暫停營運；台中以北區間，自南港站（南下）及台中站（北上）每小時分別發出2班次全車自由座（商務車廂除外）列車；14時起全線恢復營運，南港站及左營站每小時分別發出2班次全車自由座（商務車廂除外）列車直至3日營運結束。

台灣高鐵指出，明日自06:00起至14:00前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車； 14:00起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站。

此外，台中站於14:00與14:30分別加發南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客；當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21:30，並於22:00與22:30分別加發一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。

台灣高鐵公司已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。台灣高鐵公司各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

至於有關退費及退票規定，台灣高鐵表示， 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費；持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費；台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

山陀兒颱風

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