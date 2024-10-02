快訊

狂吸8千則留言！蔣萬安宣布北市明停班課「繼續待在家」

山陀兒風勢助長…北海岸淡水資收場大火紅透天 估燃燒面積約300平方公尺

防範颱風山陀兒 機捷3日取消直達車及加班車次

中央社／ 桃園2日電
桃捷公司今晚宣布，因應山陀兒襲台，桃園市、新北市及台北市停班停課，機捷3日取消直達車及加班車班次。圖為機捷示意圖。圖／桃捷公司提供
桃捷公司今晚宣布，因應山陀兒襲台，桃園市、新北市及台北市停班停課，機捷3日取消直達車及加班車班次。圖為機捷示意圖。圖／桃捷公司提供

桃捷公司今晚宣布，因應山陀兒襲台，桃園市、新北市及台北市停班停課，機捷3日取消直達車及加班車班次，普通車則維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務也全天暫停。

桃園大眾捷運公司晚間公告，桃園市、新北市及台北市因應颱風山陀兒動態宣布停班停課，機場捷運3日全天取消直達車及加班車班次，至於普通車則維持15分鐘班距。

桃捷公司指出，在A1台北車站及A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務全天暫停，至於機場捷運沿線車站內販賣店，也是全天暫停營業。不過，各車站轉乘停車場則維持營運。

桃捷公司說，將會依颱風最新動態採取相關因應措施，並即時透過官網、官方臉書粉絲團及i搭桃捷APP發布，全線各車站也會加強站內廣播與即時公布營運資訊，旅客有任何問題，可在上午6時至晚間12時的營運時間撥打客服專線（03）286-8789查詢。

停班停課 山陀兒颱風 桃捷 機場捷運

延伸閱讀

颱風山陀兒來襲 花蓮玉里鎮德武里土石崩落封路

山陀兒颱風來勢洶洶 國泰航空明17航班取消

「山陀兒」颱風來襲 故宮南北院10月3日不對外開放

與3颱風類似！山陀兒搖擺路徑詭異 登陸恐消散變熱帶性低氣壓

相關新聞

整理包／全台續放颱風假！中颱山陀兒小跑步進逼 3日22縣市停班停課資訊一覽

中颱山陀兒颱風緩步前進、延遲登陸，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。綜合風雨資料，18縣市10月3日有機會放颱風假，《聯合新聞網》持續整理各縣市3日停班停課消息，讓民眾掌握第一手最新颱風假資訊。

台南市已連3天颱風假 會不會再放假？黃偉哲這麼說

因應颱風山陀兒來襲，台南市災害應變中心10月1日上午8時起成立一級開設，台南市長黃偉哲今天晚間主持第四次工作會報，要求各...

山陀兒颱風來襲 高鐵明14時前台中以南暫停營運

因應山陀兒颱風，台灣高鐵宣布，明14時前台中以南暫停營運；台中以北區間，自南港站（南下）及台中站（北上）每小時分別發出2...

與3颱風類似！山陀兒搖擺路徑詭異 登陸恐消散變熱帶性低氣壓

山陀兒颱風緩慢逼近，中央氣象署技正林秉煜表示，預估山陀兒明天清晨至上午，以中颱下限或輕颱登陸嘉南高，今晚至明天花東、南台...

最帥市長又來了！蔣萬安宣布北市明停班課「繼續待在家」 狂吸8千則留言

蔣萬安今晚在臉書指出，今天下午開始，台北市的風勢、雨勢都有明顯的增強，根據中央氣象署預測，入夜過後風雨進一步加強，今天深...

山陀兒快動了！鄭明典曝1張圖：訊號出現 將偏東方移動

中颱山陀兒逐漸逼近，由於移動速度非常緩慢，幾乎像原地打轉，幾乎沒有明顯變化，前氣象署長鄭明典表示，主要是因環境槽線導引較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。