防範颱風山陀兒 機捷3日取消直達車及加班車次

桃捷公司今晚宣布，因應山陀兒襲台，桃園市、新北市及台北市停班停課，機捷3日取消直達車及加班車班次，普通車則維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務也全天暫停。

桃園大眾捷運公司晚間公告，桃園市、新北市及台北市因應颱風山陀兒動態宣布停班停課，機場捷運3日全天取消直達車及加班車班次，至於普通車則維持15分鐘班距。

桃捷公司指出，在A1台北車站及A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務全天暫停，至於機場捷運沿線車站內販賣店，也是全天暫停營業。不過，各車站轉乘停車場則維持營運。

桃捷公司說，將會依颱風最新動態採取相關因應措施，並即時透過官網、官方臉書粉絲團及i搭桃捷APP發布，全線各車站也會加強站內廣播與即時公布營運資訊，旅客有任何問題，可在上午6時至晚間12時的營運時間撥打客服專線（03）286-8789查詢。