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山陀兒風勢助長…北海岸淡水資收場大火紅透天 估燃燒面積約300平方公尺

再放一天！中颱山陀兒小跑步靠近中 新竹市明天停班課

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠指出，山陀兒颱風雖已減弱為中颱，但仍為新竹市帶來強陣風，造成部分災情。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，山陀兒颱風雖已減弱為中颱，但仍為新竹市帶來強陣風，造成部分災情。圖／新竹市政府提供

中颱山陀兒明天預估登陸嘉南高陸地，據中央氣象署最新發布的風雨預測資料，有18縣市達到停班課標準，但是否停班停課，仍由各縣市政府決定。新竹市政府表示，因預測風雨達到停班課標準，明天停止上班、上課。

新竹市代理市長邱臣遠指出，山陀兒颱風雖已減弱為中颱，但仍為新竹市帶來強陣風，造成部分災情，包括路樹傾倒18件、電線桿搖晃1件、招牌掉落2件、鐵皮掉落2件、鋼筋脫落1件等，尚無嚴重災情傳出。

邱臣遠表示，為預防山陀兒颱風帶來的豪雨可能造成南部地區的相關災情，中央水利署緊急協調竹市調派3台12吋大型移動式抽水機支援抽水任務。抽水機已於昨晚8時30分由委外廠商運送，前往屏東第七河川分署集結待命，展現竹市的防災能力與跨縣市合作精神。

新竹市政府說明，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。

停班停課 山陀兒颱風 新竹

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