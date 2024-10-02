山陀兒進逼台中災情46件4人傷 中市府宣布：3日停班停課

颱風山陀兒緩步移動，台中市今天已有46件災情，其中以路樹倒塌22件最多，市長盧秀燕在今晚6時在災防中心主持第四次工作會報，了解颱風最新動態，盧秀燕說，隨著颱風接近，海線風雨恐逐漸增強，提醒市民非必要，不要外出；市府在今晚8時宣布，3日停班停課。

市長盧秀燕說，今日凌晨已減弱為中颱，暴風圈籠罩中部以南，但明日颱風更靠近台中，風勢仍強勁，市民仍需保持警戒。她說，這次山陀兒風力較強，雨量不明顯，過去颱風從東部翻越中央山脈侵襲台中，山區影響較大，但這次從巴士海峽上來，所以海線要多注意風雨狀況。

依據台中市災害應變中心統計資料，目前總災情數46件，其中以路樹災情22件為最多，有4人受傷，其中2男2女都是騎車自摔，其中1人經治療後已出院、2人急診留觀、1人住院。

另外警察局山區書面勸導2件2人，口頭勸導32件43人，合計34件45人，海邊書面勸導7件7人，口頭勸導36件46人，合計43件53人。

環保局統計，今天下午2時為止，一共動員1546人次，巡檢及掃街長度達398.4公里，清掃阻塞水溝蓋1863處，清溝長度逾35公里。

依據氣象署的觀測資訊，山陀兒颱風在今天下午強度稍減、中心近似滯留，目前在高雄西南方約110公里，近中心最大風速43公尺（輕颱32公尺、強颱51公尺），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，以每小時8公里速度，向東北轉北北東移動，暴風圈已進入雲林以南、台東陸地，對苗栗以南、南投、、花連、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱趨勢。