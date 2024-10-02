颱風山陀兒緩步逼近 土石流紅色警戒44條！分布於台東、屏東
颱風山陀兒襲台，農業部今天發布土石流警戒，包含紅色警戒44條，分布於台東縣及屏東縣，2處大規模崩塌紅色警戒位於台東縣，地方政府應勸告或強制撤離。
農業部農村發展及水土保持署今天晚間6時30分發布最新土石流及大規模崩塌警戒預報，其中土石流紅色警戒44條，分布於2縣7鄉12村，2縣分別為台東縣及屏東縣；大規模崩塌紅色警戒則位於台東縣。
另外，預報也發布436條土石流黃色警戒，分布於4縣市42鄉177村，包含台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市，以及13處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣。
農業部表示，紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置；黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。
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