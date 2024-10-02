颱風山陀兒緩步逼近 土石流紅色警戒44條！分布於台東、屏東

中颱山陀兒颱風緩步前進、延遲登陸，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。綜合風雨資料，18縣市10月3日有機會放颱風假，《聯合新聞網》持續整理各縣市3日停班停課消息，讓民眾掌握第一手最新颱風假資訊。

2024-10-02 19:25