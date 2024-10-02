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南台灣首當其衝…受山陀兒颱風影響 第四作戰區累計1165兵力救援

中央社／ 台北2日電
負責南台灣防務及救災的第四作戰區今天表示，配合台南、高雄及屏東縣市政府，目前累積投入兵力1165人。圖為昨天南部沿岸有長浪發生，民眾好奇觀看巨浪拍岸。聯合報記者／劉學聖攝影
負責南台灣防務及救災的第四作戰區今天表示，配合台南、高雄及屏東縣市政府，目前累積投入兵力1165人。圖為昨天南部沿岸有長浪發生，民眾好奇觀看巨浪拍岸。聯合報記者／劉學聖攝影

負責南台灣防務及救災的第四作戰區今天表示，配合台南、高雄及屏東縣市政府，目前累積投入兵力1165人，會同警消實施土石流潛勢區預防撤離，同時要求各聯絡、情蒐官即時回報，以利精準投入兵力救援。

第四作戰區晚間發布新聞稿表示，山陀兒持續影響南部地區，且行進路線與影響的時間不斷修正，第四作戰區指揮官廖建興中將主持災防應變管制會議，在聽取颱風動態報告後，針對災情蒐報、救災兵力派遣、災防機具配置、救災人員安全等情，特別提醒各鄉鎮區情蒐官及聯絡官，應有效掌握地方災情及道路狀況，即時回報，以利精準、適切投入兵力，有效協助地區降低災損

第四作戰區指出，配合台南、高雄及屏東等縣市政府，目前累積投入救災兵力1165人，今天也協同後備軍人輔導中心幹部及民眾執行沙包裝填，並會同警、消人員實施土石流潛勢區預防性撤離，共同守護民眾生命財產安全。

台南 屏東 山陀兒颱風 災損 高雄市

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