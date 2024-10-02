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颱風山陀兒釀5.4萬戶停電 台電：逾8成7戶數已復電
颱風山陀兒襲台，台電表示，截至今天下午5時，全台曾停電戶數5萬4041戶，其中逾8成7戶數已修復，剩下6852戶尚未復電，以高雄市、屏東縣為主，台電將視後續風雨情形持續搶修。
中央氣象署指出，颱風山陀兒稍微減弱，但是依舊是有破壞力的結構，對各地威脅還是存在，速度上開始「小跑步」移動，預計登陸時間落在今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶。
台電統計，截至今天下午5時，全台曾停電戶數5萬4041戶，其中4萬7189戶已修復，相當於逾8成7戶數；6852戶尚未復電，包括高雄市4066戶、屏東縣1864戶、彰化縣653戶、台南市198戶、台東縣55戶、台中市15戶、花蓮縣1戶。
台電表示，將視後續風雨情形，持續搶修。
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