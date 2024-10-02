快訊

柯文哲昨拒絕應訊！醫曝阿北不滿浪費時間「摔病歷」了

連放颱風假又遇國慶 北一女學生衝回校拿課本、老師開網課趕進度

班機飛一半上演「髮夾彎」 伊朗飛彈轟以色列各國急關領空

颱風山陀兒來襲 張善政：桃園沿海陣風達停班課標準

中央社／ 桃園2日電
山陀兒颱風持續進逼台灣，桃園市長張善政今上午赴消防局召開山陀兒颱風防颱第一次工作會議，指出桃園市今晚至明天風雨將最劇烈，因此明天停班停課機率相當高。記者周嘉茹／攝影
山陀兒颱風持續進逼台灣，桃園市長張善政今上午赴消防局召開山陀兒颱風防颱第一次工作會議，指出桃園市今晚至明天風雨將最劇烈，因此明天停班停課機率相當高。記者周嘉茹／攝影

颱風山陀兒來襲。桃園市長張善政說，沿海地區有8至11級陣風，已達今天停班停課標準；今晚至明天將是桃園風雨最劇烈的時段，沿海可能出現9至11級陣風，已進行各項防颱準備。

張善政今天出席「山陀兒颱風」災害應變中心第一次工作會議時表示，桃園市沿海地區有8至11級陣風，已達停班停課標準，桃園與基北北為共同生活圈，為確保沿海地區居民通勤安全，與基北北達成共識今天停班停課。

張善政說，截至上午11時30分止，桃園市因風災受傷者有7名，大多因強風導致路樹倒塌壓傷、騎腳踏車摔傷，其中5人已出院，2人尚住院觀察中。

張善政說，今晚至明天將是桃園風雨最劇烈的時段，沿海地區可能出現9至11級陣風，其餘各區也有強陣風機會，預估山區、台地有豪雨發生機會，平地則預計將有大雨。

消防局表示，截至11時30分共接獲10件災情通報，包含路樹災情、廣告招牌、鐵皮及電線掉落等；警察局表示，已處置桃園、龜山區路樹倒塌，並勸導107名民眾遠離復興山區、沿海危險區域。

水務局表示，桃園市土石流疏散避難收容處所共有龜山區10處、復興區20處、桃園區1處及大溪區4處；截至上午，尚無山陀兒颱風土石流及大規模崩塌警戒預報紅黃色警戒區域。

社會局表示，針對桃園市偏鄉復興區華陵、三光及高義等3里9處易成孤島地區，預備開設11處避難收容處所，並確認物資運補車輛及路線；原民局說，已封閉雪霧鬧部落替代道路，工務局也調配人力加強復興區前後山道路管理。

停班停課 山陀兒颱風 張善政 桃園

延伸閱讀

張善政稱退回總預算是政治操作？市府痛批綠營憑空杜撰

中颱山陀兒逼近！張善政曝桃園「明天停班課機率」 晚間8點宣布

綠營籲總預算案多溝通 張善政：政院該弄懂立院為何退

藍白退回總預算衝擊軍公教加薪？張善政：退回不是刪除

相關新聞

連放3天颱風假！風雨轉強 台南宣布明天停班停課

山陀兒颱風警報，根據中央氣象署資訊，明(3)日(周四）台南市最大陣風達12至13級；雨量達400毫米，已達停班停課標準，...

繼續放颱風假？蔣萬安：山陀兒非常多變 傍晚注意風雨勢加大

山陀兒颱風進逼，台北市長蔣萬安下午視察大巨蛋國慶晚會準備情形，另到士東市場視察北市市場物價情形，媒體問蔣萬安明天繼續放假...

颱風山陀兒「小跑步前行」 目前已釀1死70傷2失蹤

颱風山陀兒強度持續減弱，中央災害應變中心今天下午最新統計資料顯示，颱風災情共計247件，造成1死、70傷、2失蹤，並發布...

山陀兒逼近！高雄13家百貨公司宣布 下午5點半提早閉館

中颱山陀兒逼近，高雄市今早各百貨商場原本均照常營業，但下午風雨漸強後，許多百貨公司相繼宣布提早閉館，目前全市已有13間百...

不斷更新／嘉義縣市、花蓮宣布了！中颱山陀兒來襲7縣市停班停課 各地情況看過來

中颱山陀兒颱風緩步前進、延遲登陸，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。綜合風雨資料，18縣市10月3日有機會放颱風假，《聯合新聞網》持續整理各縣市3日停班停課消息，讓民眾掌握第一手最新颱風假資訊。

吃可愛長大？山陀兒變「愛心眼」 氣象粉專：若台南登陸需嚴防強降雨

山陀兒颱風「開始小跑步」靠近，對全台天氣影響加劇，臉書粉專「台南式 Tainan Style」表示，看了氣象署單雷達合成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。