颱風山陀兒來襲 張善政：桃園沿海陣風達停班課標準

颱風山陀兒來襲。桃園市長張善政說，沿海地區有8至11級陣風，已達今天停班停課標準；今晚至明天將是桃園風雨最劇烈的時段，沿海可能出現9至11級陣風，已進行各項防颱準備。

張善政今天出席「山陀兒颱風」災害應變中心第一次工作會議時表示，桃園市沿海地區有8至11級陣風，已達停班停課標準，桃園與基北北為共同生活圈，為確保沿海地區居民通勤安全，與基北北達成共識今天停班停課。

張善政說，截至上午11時30分止，桃園市因風災受傷者有7名，大多因強風導致路樹倒塌壓傷、騎腳踏車摔傷，其中5人已出院，2人尚住院觀察中。

張善政說，今晚至明天將是桃園風雨最劇烈的時段，沿海地區可能出現9至11級陣風，其餘各區也有強陣風機會，預估山區、台地有豪雨發生機會，平地則預計將有大雨。

消防局表示，截至11時30分共接獲10件災情通報，包含路樹災情、廣告招牌、鐵皮及電線掉落等；警察局表示，已處置桃園、龜山區路樹倒塌，並勸導107名民眾遠離復興山區、沿海危險區域。

水務局表示，桃園市土石流疏散避難收容處所共有龜山區10處、復興區20處、桃園區1處及大溪區4處；截至上午，尚無山陀兒颱風土石流及大規模崩塌警戒預報紅黃色警戒區域。

社會局表示，針對桃園市偏鄉復興區華陵、三光及高義等3里9處易成孤島地區，預備開設11處避難收容處所，並確認物資運補車輛及路線；原民局說，已封閉雪霧鬧部落替代道路，工務局也調配人力加強復興區前後山道路管理。