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颱風山陀兒牛步 台東山區總雨量上調至1600毫米

中央社／ 台北2日電
中度颱風山陀兒移動緩慢，根據氣象署今天下午4時的預報，颱風影響期間台東山區總雨量由原先預測900至1300毫米。圖為颱風山陀兒引發太麻里溪溪水暴漲。圖／中央社
中度颱風山陀兒移動緩慢，根據氣象署今天下午4時的預報，颱風影響期間台東山區總雨量由原先預測900至1300毫米。圖為颱風山陀兒引發太麻里溪溪水暴漲。圖／中央社

中度颱風山陀兒移動緩慢，根據氣象署今天下午4時的預報，颱風影響期間台東山區總雨量由原先預測900至1300毫米、調升為1200至1600毫米，屏東山區也調升為700至1000毫米。

中央氣象署指出，颱風山陀兒稍微減弱，但是依舊是有破壞力的結構，對各地威脅還是存在，速度上開始「小跑步」移動，預計登陸時間落在今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶。

氣象署預測，山陀兒影響期間9月29日至10月3日止，台東山區總雨量由原預估上限1300毫米提高為1200至1600毫米，屏東山區也上調為700至1000毫米，花蓮為600至900毫米、宜蘭為400至600毫米，大台北山區300至500毫米。

平地部分，同樣以台常800至1100毫米最為顯著，花蓮為500至800毫米，宜蘭、屏東為300至500毫米，基隆、新北、嘉義、台南、高雄為200至400毫米。

風力部分，預估明天上半天桃園以南平均風力多為6至7級，嘉義縣以南由9至11級漸弱為7至8級；瞬間陣風部分，桃園以南多為9至10級，嘉義縣以南也由12至13級轉為9至10級。

台東 山陀兒颱風 氣象署

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