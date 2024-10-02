快訊

柯文哲昨拒絕應訊！醫曝阿北不滿浪費時間「摔病歷」了

連放颱風假又遇國慶 北一女學生衝回校拿課本、老師開網課趕進度

班機飛一半上演「髮夾彎」 伊朗飛彈轟以色列各國急關領空

聽新聞
0:00 / 0:00

山陀兒颱風恐登陸台南「史上第4個」 南市府：有機會放假

中央社／ 台南2日電
台南市長黃偉哲在山陀兒颱風台南市災害應變中心，舉行工作會報。記者黃宣翰／攝影
台南市長黃偉哲在山陀兒颱風台南市災害應變中心，舉行工作會報。記者黃宣翰／攝影

颱風山陀兒緩慢接近台灣，台南市政府今天表示，若颱風路徑不變，預定明天清晨將在台南登陸，成為史上第4個登陸台南的颱風，「放颱風假是有機會的」。

台南市政府告訴中央社記者，國家災害防救科技中心資料顯示，史上有3個颱風登陸台南，分別是1968年7月28日的娜定颱風、1990年5月19日的瑪麗安颱風、1998年7月10日的妮蔻兒颱風。

市府表示，若山陀兒路徑不變，預定明天清晨將在台南登陸，成為史上第4個登陸台南的颱風，屆時嘉義、台南、高雄都會受到影響，風雨增強是可以預見的。

至於明天是否續放颱風假，市府表示，目前尚未決定，有待討論，但以登陸地點及預估風雨程度，「放颱風假是有機會的」，也就是說，繼7月下旬颱風凱米之後，台南今年可能第2次因颱風連放3天假。

台南市災害應變中心一級開設，台南市長黃偉哲今天在工作會報表示，颱風可能造成危害不能不顧慮，是否放假仍由颱風動向決定，市府以市民人身安全為首要考量。

台南 山陀兒颱風 颱風假

延伸閱讀

避免颱風颳「鹽塵」被停電！台中海線加強清洗礙子

萬頭攢動！山陀兒颱風龜速未見風雨 颱風假嘉義人都去美式賣場

南市今無風雨仍放颱風假 黃偉哲：市民安全為首要考量

山陀兒颱風可能在台南登陸 黃偉哲：台南市全面戒備

相關新聞

不斷更新／台南、屏東也放颱風假！中颱山陀兒逼近4縣市停班停課 各地情況一覽

中颱山陀兒颱風緩步前進、延遲登陸，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。綜合風雨資料，18縣市10月3日有機會放颱風假，《聯合新聞網》持續整理各縣市3日停班停課消息，讓民眾掌握第一手最新颱風假資訊。

連放3天颱風假！風雨轉強 台南宣布明天停班停課

山陀兒颱風警報，根據中央氣象署資訊，明(3)日(周四）台南市最大陣風達12至13級；雨量達400毫米，已達停班停課標準，...

繼續放颱風假？蔣萬安：山陀兒非常多變 傍晚注意風雨勢加大

山陀兒颱風進逼，台北市長蔣萬安下午視察大巨蛋國慶晚會準備情形，另到士東市場視察北市市場物價情形，媒體問蔣萬安明天繼續放假...

颱風山陀兒「小跑步前行」 目前已釀1死70傷2失蹤

颱風山陀兒強度持續減弱，中央災害應變中心今天下午最新統計資料顯示，颱風災情共計247件，造成1死、70傷、2失蹤，並發布...

山陀兒逼近！高雄13家百貨公司宣布 下午5點半提早閉館

中颱山陀兒逼近，高雄市今早各百貨商場原本均照常營業，但下午風雨漸強後，許多百貨公司相繼宣布提早閉館，目前全市已有13間百...

吃可愛長大？山陀兒變「愛心眼」 氣象粉專：若台南登陸需嚴防強降雨

山陀兒颱風「開始小跑步」靠近，對全台天氣影響加劇，臉書粉專「台南式 Tainan Style」表示，看了氣象署單雷達合成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。