山陀兒颱風恐登陸台南「史上第4個」 南市府：有機會放假

颱風山陀兒緩慢接近台灣，台南市政府今天表示，若颱風路徑不變，預定明天清晨將在台南登陸，成為史上第4個登陸台南的颱風，「放颱風假是有機會的」。

台南市政府告訴中央社記者，國家災害防救科技中心資料顯示，史上有3個颱風登陸台南，分別是1968年7月28日的娜定颱風、1990年5月19日的瑪麗安颱風、1998年7月10日的妮蔻兒颱風。

市府表示，若山陀兒路徑不變，預定明天清晨將在台南登陸，成為史上第4個登陸台南的颱風，屆時嘉義、台南、高雄都會受到影響，風雨增強是可以預見的。

至於明天是否續放颱風假，市府表示，目前尚未決定，有待討論，但以登陸地點及預估風雨程度，「放颱風假是有機會的」，也就是說，繼7月下旬颱風凱米之後，台南今年可能第2次因颱風連放3天假。

台南市災害應變中心一級開設，台南市長黃偉哲今天在工作會報表示，颱風可能造成危害不能不顧慮，是否放假仍由颱風動向決定，市府以市民人身安全為首要考量。