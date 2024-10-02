快訊

火鍋店抱整桶冰淇淋狂吃...遭批「缺德」 文大帶學生登門致歉

山陀兒發威困變形車內...台東貨車司機撞擊滾落巨石全身骨折 今搶救不治

開始小跑步了！山陀兒強度漸減弱 氣象署曝「登陸範圍」

颱風山陀兒逼近 信義鄉台16、台21線晚間起預警封閉

中央社／ 南投縣2日電

颱風山陀兒「緩步」靠近台灣，公路局中區養護工程分局公告，台16臨29線地利至合流坪便道，及台21線指標110至145公里處草坪頭至塔塔加路段，今天下午5時30分起預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，受颱風山陀兒影響，依交通部中央氣象署情資顯示南投山區今天起有短延時強降雨等級降雨，累積雨量預估達200毫米，台16臨29線指標1.4至11公里處（信義鄉地利至合流坪便道），及台21線110至145公里處（草坪頭至塔塔加路段）預定下午5時30分起預警封閉。

中區養護工程分局指出，考量台16臨29線地利至合流坪便道、台21線草坪頭至塔塔加路段，降雨夜間視線不佳，及先前颱風凱米影響，邊坡易坍方落石，可能有致災風險，因此實施預警封閉以維護用路人安全。

信義工務段指出，目前颱風路徑及行走速度較緩慢，實施預警封閉時間可能延長，將視天氣狀況及巡查道路安全後再開放通行，請用路人遵守管制規定，最新路況可利用公路局「公路防救災資訊系統」、「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路」APP查詢。

山陀兒颱風

延伸閱讀

都會區高麗菜創天價 彰化菜農搶蓋防護網…怕又被颱風收了

颱風山陀兒強浪釀枋寮海堤潰堤 周春米視察籲勿靠近

山陀兒颱風影響 明華信、立榮國內線航班均取消

颱風伴隨豪雨 產險業：投保這2種險泡水車可理賠

相關新聞

雙北達標！中颱山陀兒小跑步靠近中 「18縣市」有機會颱風連假

中颱山陀兒明天預估登陸嘉南高陸地，根據中央氣象署最新發布的風雨預測資料，有18縣市達到停班課標準，但是否停班停課，仍由各...

北北基桃明放假？謝國樑：今晚8時4首長討論後共同宣布

北北基桃今天風雨不大放颱風假引發爭議，身陷罷免案的基隆市長謝國樑被質疑昨晚搶先公布有政治考量，謝國樑今天上午否認有其他因...

萬頭攢動！山陀兒颱風龜速未見風雨 颱風假嘉義人都去美式賣場

山陀兒颱風侵襲，嘉義縣、嘉義市同步於今天宣布停班、停課，疑颱風龜速滯留，嘉義地區幾乎都無風雨，嘉義市鬧區街道人車減少許多...

高雄連放三天假？山陀兒滯留時間久、路徑往北修 陳其邁說話了

山陀兒颱風減弱為中度颱風，但中午3點過後風雨略轉降，針對明天高雄是否可能續放颱風假，昨天指不排除連休三天颱風假的高雄市長...

開始小跑步了！山陀兒強度漸減弱 氣象署曝登陸範圍

山陀兒颱風過去一天近似滯留，已從強颱減弱為中颱，中央氣象署指出，山陀兒過去移動速度十分緩慢，但現在「已經開始小跑步了」，...

不斷更新／中颱山陀兒牛步「延遲登陸」 3日各地停班停課資訊整理一覽

中颱山陀兒颱風緩步前進、延遲登陸，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。綜合風雨資料，19縣市10月3日有機會放颱風假，《聯合新聞網》持續整理各縣市3日停班停課消息，讓民眾掌握第一手最新颱風假資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。