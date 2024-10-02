颱風山陀兒「緩步」靠近台灣，公路局中區養護工程分局公告，台16臨29線地利至合流坪便道，及台21線指標110至145公里處草坪頭至塔塔加路段，今天下午5時30分起預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，受颱風山陀兒影響，依交通部中央氣象署情資顯示南投山區今天起有短延時強降雨等級降雨，累積雨量預估達200毫米，台16臨29線指標1.4至11公里處（信義鄉地利至合流坪便道），及台21線110至145公里處（草坪頭至塔塔加路段）預定下午5時30分起預警封閉。

中區養護工程分局指出，考量台16臨29線地利至合流坪便道、台21線草坪頭至塔塔加路段，降雨夜間視線不佳，及先前颱風凱米影響，邊坡易坍方落石，可能有致災風險，因此實施預警封閉以維護用路人安全。

信義工務段指出，目前颱風路徑及行走速度較緩慢，實施預警封閉時間可能延長，將視天氣狀況及巡查道路安全後再開放通行，請用路人遵守管制規定，最新路況可利用公路局「公路防救災資訊系統」、「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路」APP查詢。