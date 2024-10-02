菜價回穩下跌近11元 北農：加量備貨、放颱風假有關

山陀兒颱風持續緩慢登台，北市菜價今天稍微回穩，比昨日下跌10.9元，台北農產運銷公司指出，主要是承銷人前一天已加量備貨，以及部分餐廳、團膳放颱風假，需求量低，價格才會回穩；市府也密集留意市況。

台北農產運銷公司的交易量表顯示，今天蔬菜平均價來到每公斤52.80元，比昨天的63.70元低，也較9月29日的56.7元來得低。而在傳統市場的菜價也有明顯回穩，不過菜價仍高於50元，價格依舊偏高。

北農副總路全利表示，今天的蔬菜到貨量為1344噸，比昨天減少284噸，但是價格會下來的原因，主要是承銷人習慣颱風天將到，所以提前一天就加量備貨，今天也有近1成5的承銷業者沒有進場採買。

另外，因為今天全台放假、停班停課，因此團膳業者也不需要備貨，有些餐飲業也會休息，所以即便是進場採買的承銷人，需求量也不會那麼大，所以價格在今天回穩。

路全利也說，目前北農和市府持續觀察市況，早上中南部的雨量還好，但仍要持續觀察幾天，尤其是蔬菜產區的雲林、彰化、嘉義、南投等地的狀況。