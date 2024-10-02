2日不該放颱風假？ 蔣萬安：需顧及生活圈

針對2日放颱風假的決策多受批評，台北市長蔣萬安2日聯訪時回應說，放颱風假有諸多考量，最主要是與北北基桃同步，顧及到共同生活圈，讓民眾不會因為放假不同步影響上班上學。他也解釋，擔心北部山區與下午恐有較大風雨，最終還是決定放假。另外，北市氣象團隊提醒， 較強降雨將集中在2日晚間至3日。

下午影響增 所以放假

台北市長蔣萬安上午協同三位副市長及各局處主管，主持山陀兒颱風第2次工作會報。有網友質疑1日晚間8點，基隆市長謝國樑搶在北北基桃共同宣布放假前就先提早公布，是為了罷免政治考量？

蔣萬安回應說，放颱風假有諸多考量，最主要是與北北基桃同步，顧及到共同生活圈，讓民眾不會因為放假不同步影響上班上學。

有記者質疑，若只有下午風雨較大，為何不放半天就好？蔣萬安說，放半天可能會造成接送小孩放學、下班安排上更大的困擾，考量到氣象預測台北山區，還有下午都會風雨較大，要讓民眾提前預備，且台北在107年以後就不放半天颱風假了，所以2日還是放颱風假。

新北市長侯友宜則在臉書發文指出，新北市會宣布停班停課，是因為根據氣象署與氣象團隊情資研判，新北市1日深夜可能就會納入海警範圍，2日清晨納入陸警範圍，預計2日深夜到3日白天受山陀兒颱風影響最劇烈。因此北部4首長權衡下，還是決定放假以防萬一。

放假需綜合考量

雖然蔣萬安宣布放假時，許多民眾額手稱慶，但颱風假也會讓產業有不小損失，被問到放假會不會有壓力？蔣萬安僅表示，是否停班課就是按照既有機制討論、決定，過去幾年也有經歷過幾個颱風都是如此。

北市府氣象團隊則指出，山陀兒1日滯留於台灣西南方海域，強度逐漸減弱，登陸前減弱為中度颱風，預估台北市3日凌晨2時被納入警戒區，並於當日20時接觸到暴風圈。與東北季風共伴的鋒面，會讓陽明山區有大豪雨等級雨勢，最大日雨量可達300毫米以上，平地日雨量最大可達150毫米以上。

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