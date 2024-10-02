青蔥批發價最高漲到每公斤200元 民眾繼續搶菜

山陀兒颱風來襲，民眾搶菜，溪湖果菜市場今天蔬菜批發價繼續漲，由於7月的凱米颱風造成災損，許多蔬菜都還未完全復耕，原本到貨量就不多，再加上搶菜，今天青蔥最高有賣到批發價每公斤近200元，交易量一天逾一倍，包心白菜漲幅也有36%，最高價每公斤到33元。

颱風來襲，菜價也飆漲，溪湖果菜市場總經理徐鉦傑說，受到先前凱米颱風災損影響，蔬菜供貨量減少，今天溪湖果菜市場蔬菜到貨量約80公噸，平均價33.9，加上民眾預期心理搶購，菜價攀升。

溪湖果菜市場今天青蔥批發價最高賣到每公斤近200元，平均價133元，交易量1.1噸，比起昨天交易量多了一倍，由於凱米颱風後青蔥還未完全復耕，更加搶手。

包心白菜最高價也賣到近33元，平均價23元，比起昨天的均價17元，一天就漲了36%；蘿蔔的交易量也大，每公斤最高價20元、平均價16元；高麗菜初秋品種最高價80元、平均價59元；絲瓜最高價57元、平均價35.5元；大頭菜約32元；花椰菜平均價58元。