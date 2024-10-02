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颱風放假與否 賈新興：考量氣象標準、地方防救災

中央社／ 台北2日電

有媒體質疑中央氣象署在北北基桃宣布放假後才下修風雨標準。氣象專家賈新興表示，放颱風假除了氣象標準外，也有地方首長的綜整考量，如共同生活圈、防救災等。

有媒體質疑，氣象署在北北基桃宣布放假後才下修風雨標準，導致今天北北基桃的風雨未達標卻放假。對此，氣象署澄清都有定時提出各時段的風雨預報給各縣市政府參考。

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天告訴中央社記者，在氣象上的颱風防災標準是平均風力達7級、陣風10級，雨量則可能因地制宜，大致上有平地300毫米、山區250毫米的參考標準。

賈新興補充，其實台灣各地風雨的區域性差異大，可能沿海地區風雨較大、內陸或都會區就比較輕微；此外現在風力觀測的測站也不若雨量測站密集，因此評估上也可能會有所不同。

賈新興強調，是否放颱風假除了氣象的條件外，也有地方首長考量，如共同生活圈、預防局部災害（如淹水）等，上次的颱風凱米也有為了救災或是道路中斷等因素而放颱風假。

賈新興說，鄰近國家如日本就沒有特別設定颱風停班課的標準，而是自行評估風雨及道路狀況而定。

賈新興提醒，雖然山陀兒路徑修正後，沒有直接撞上中央山脈，但由於會經過西半部平原區，台中以南的區域風力會比較明顯；就算登陸後減弱為輕颱，平均風力也還有7級左右，仍須留意可能有較強陣風。

賈新興進一步說明，研判山陀兒登陸後，因地形、捲入東北風冷空氣等，可能4日就會減弱為熱帶性低氣壓，但也代表3日整天台灣各地仍受到暴風圈影響的機會很高。

山陀兒颱風

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