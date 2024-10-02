颱風山陀兒行進慢 機捷下午起加開直達車

桃捷公司今天宣布，因颱風山陀兒行進速度較預期慢，為疏運旅客，下午1時25分起，除原本每15分鐘班距普通車外，每30分鐘由A13機場第二航廈站陸續加發直達車班次往台北車站。

颱風山陀兒慢步接近台灣，陸警範圍新增苗栗，中央氣象署表示，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。

桃園捷運公司今天公告，因颱風山陀兒行進速度較預期緩慢，對北部地區尚未造成影響，桃捷公司觀察旅客陸續增加，為疏運旅客，將於下午1時25分起，除原本每15分鐘班距普通車外，每30分鐘由A13機場第二航廈站陸續加發直達車班次往台北車站。

桃捷公司提醒民眾，預辦登機仍暫停服務，至於直達車發車時刻請查詢各車站公告。