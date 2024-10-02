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天氣風險：山陀兒仍具威脅 狹管效應沿海防陣風

中央社／ 台北2日電

氣象署預測中颱山陀兒路徑修正為沿西半部北上。天氣風險公司提醒，雖然山陀兒登陸後會快速減弱，但預估台中以南地區仍有強風豪雨，且東北風的環境與「狹管效應」加成，沿海仍要留意強陣風，可能不會「颱風一走就放晴」。

根據中央氣象署資料，中度颱風山陀兒由昨天預估自台灣西南部登陸，往東北方移動穿過中央山脈後，再由東半部出海，到了今天路徑大修，同樣在西南部登陸後改沿西部北上，強度也不排除登陸後就快速減弱為熱帶性低氣壓。

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天氣風險公司總經理賴忠瑋告訴中央社記者，雖然路徑不同，但山陀兒北上移速仍然緩慢，因此預估中心登陸後，整體颱風會有1/3以上系統被破壞、更明顯減弱，可能明晚或是4日白天就會減弱成熱帶性低氣壓。

賴忠瑋指出，山陀兒路徑上雖然有改變，在減弱的過程也不能掉以輕心，中心風速仍然很強、加上環流的雲系，迎風面東半部還是有明顯降雨；在登陸後台中南以地區仍可能會受颱風中心影響，要留意強風豪雨。

另外，賴忠瑋提到，今天西半部沿海風力較強，同時也是受到東北風影響；其實就算沒有颱風，秋、冬季節的東北風也容易在沿海地區出現較強陣風、「會有颱風的感覺」，再加上位於台灣南端的山陀兒、以及「狹管效應」的影響讓風力有加成作用，造成風速會更明顯。

所謂的「狹管效應」，賴忠瑋說明，指的是在台灣盛行東北季風時，氣流從寬闊東海進入狹窄的台灣海峽，使得台灣西半邊的氣流加速，形成強陣風。

山陀兒變成熱帶低壓後，賴忠瑋說，風力上應該會明顯減弱，但因為環境仍然偏東北風，迎風面仍然會有局部降雨，而山陀兒的殘留雲系仍然會在各地造成有局部對流，因此可能不是想像中「颱風一走就放晴」的天氣。

山陀兒颱風

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