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遭質疑放假後下修風雨標準 氣象署澄清：定時預報

中央社／ 台北2日電

有媒體質疑中央氣象署在北北基桃宣布放假後才下修風雨標準，導致今天北北基桃的風雨未達標卻放假。對此，氣象署澄清，都有定時提出各時段的風雨預報給各縣市政府參考。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天上午11時的中心位置在北緯21.7度，東經119.5度，即在高雄的西南方約130公里之處，以每小時8公里速度，向北北東進行。

有媒體在氣象預報記者會中提出疑問，氣象署是否昨晚在北北基桃宣布停班課後，才下修風雨標準。對此，氣象署簡任技正伍婉華說，從107年起，只要有機會因颱風停班課，就會跟各縣市政府首長召開視訊會議，會議中將會提供各種氣象資料，包含尚未對外發布的資訊也會提前給縣市政府參考，且昨天晚間7時對外發布的風雨預測就已經因山陀兒移動速度緩慢而下修。

根據氣象署昨天發布的風雨預測，昨天下午4時的風雨預測中，基隆市在今天清晨6時到中午12時平均風為4-5，陣風為6-7；台北市、新北市、桃園市的平均風為5-6，陣風為6-7轉8-9。

昨天晚上7時的風雨預測中，基隆市在今天清晨6時到中午12時平均風為4-5，陣風為6-7；台北市、新北市的平均風就下修為4-5，陣風為6-7；桃園市的平均風為5-6，陣風為6-7轉8-9。

伍婉華說，昨天晚間7時的視訊會議中，還有提供到晚間10時要發布的風雨預測外，也有提供目前不會對外公布的各縣市沿海風力預報給各縣市政府作為停班課的參考。

伍婉華指出，今天實測普遍西北部沿海、澎湖、金門跟馬祖也都有出現8-9級強陣風，預估越晚風力還會再增強，符合原本的預報。

山陀兒颱風

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