山陀兒進逼！台北市多處平地測站已測到7級陣風最高9級

山陀兒進逼，台北市今天停班停課，北市災害防救辦公室表示，截至今12時止，台北市市區多數平地測站均已測到7級陣風，其中石牌測站高達9級；山區陣風則測到9級，其中大屯山測站高達10級陣風。

依目前中央氣象署預報顯示，台北市下午風力將有稍微增強趨勢，且市災害應變中心接獲86件災情中，因強風導致路樹倒塌的災情就有38件，廣告招牌掉落的災情也有11件。

災防辦表示，市民要做好颱風準備，減少不必要外出，避免前往山區和水域，保護自己和家人的安全。