高雄10月3日是否續放假 陳其邁：看颱風移動速度

山陀兒颱風緩步前進、延遲登陸，對於明天高雄是否繼續放颱風假，高雄市長陳其邁今天上午受訪時說，要看山陀兒移動的速度來決定明天是否放假，「我們再觀察一下」。

陳其邁今天上午在災害應變中心主持第3次工作會議，並與行政院長卓榮泰視訊會議說明防颱整備情形。陳其邁會後受訪表示，最新預報顯示，颱風雖減弱，但原地滯留時間很久，路徑也有往北修正傾向，預估會在興達港以北地方登陸。

陳其邁說，颱風越往北登陸，高雄市受到西南風影響就會越強烈，雖風力下降，但西南風的影響會加劇。呼籲民眾減少不必要外出，尤其沿海地區，漲潮時間，再加上颱風可能引發的暴潮，可能造成低窪、沿海低窪地區會有積淹水現象。

高雄市目前水電瓦斯供應正常，因風力影響持續，陳其邁指示市府團隊務必加強路樹修剪加固等工作。由於山陀兒移動速度緩慢，明天風雨可能不利清運，考量市民家中垃圾囤積，市府宣布今天中午12時啟動各責任區隨車收運工作。

被問到高雄明天是否繼續放颱風假，陳其邁說，要等晚上再看颱風的路徑判斷，因為颱風現在移動的速度每小時約6公里，可說是非常緩慢，再加上北方高氣壓冷空氣，颱風的威力會稍微下降，但是如往北移的話，風力又會加強。

陳其邁說，颱風對於高雄的威脅還是持續存在，民眾不能掉以輕心。「如果接觸到暴風圈的颱風眼、登陸到陸地，也會因為中央山脈的阻擋，會迅速往下調整，所以還是要看颱風移動的速度來決定明天，我們再觀察一下」。