颱風山陀兒緩步接近 陸警範圍納苗栗

颱風山陀兒慢步接近台灣，陸警範圍新增苗栗，也就是目前已經有13縣市在陸警範圍當中。氣象署今天說，預計山陀兒強度未來仍有減弱趨勢，但仍會以完整颱風結構影響台灣。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天上午11時的中心位置在北緯21.7度，東經119.5度，即在高雄的西南方約130公里之處，以每小時8公里速度，向北北東進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，山陀兒目前中心在高雄西南方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入雲林以南及台東陸地，對苗栗以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

中央氣象署簡任技正伍婉華在最新預報記者會中表示，山陀兒帶來的花東降雨會持續，南部降雨跟基隆北海岸等區域的降雨也會增強。

伍婉華說，山陀兒中心已經開始轉北北東往東北移動，移動過程中因為環境不利於發展，預期會持續減弱，以較弱的中度颱風或者輕度颱風影響台灣，登陸後也會受到破壞持續減弱。

伍婉華強調，雖然山陀兒強度減弱，但仍以完整颱風結構影響台灣，環流結構還是完整的，因此還是會有強風豪雨帶影響台灣。

伍婉華指出，山陀兒預計明天在西南部登陸，影響時間長，氣象署也持續發布豪雨特報以及強風特報。

伍婉華表示，明天山陀兒登陸後雖然強度減弱，但東北季風南下，各地的風仍會比較大。

根據氣象署觀測，9月29日凌晨0時至10月2日中午11時，雨量累積為台東縣金針山1028毫米，屏東縣大漢山810毫米，花蓮縣清水林道463毫米，高雄市天池322毫米，澎湖縣231.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼12級，東吉島11級，新屋、成功、彭佳嶼10級。