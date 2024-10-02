颱風山陀兒移動緩慢 蘇花和仁崇德段下午增2次通行
颱風山陀兒移動緩慢，氣象署風雨預測延後及下修，蘇花公路台9線和仁至崇德路段增加2次放行時段，分別為下午3時及下午5時，晚間6時起預警性封閉道路。
蘇花公路和仁至崇德路段因颱風外圍環流出現土石流崩塌，公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊搶通後，昨天起管制放行、夜間預警性封閉。
該路段今天上午已放行3次，原訂下午1時後預警性封閉。南澳工務段指出，考量災害路段無明顯雨勢，且氣象署風雨預測延後及下修，為提供花蓮、宜蘭間民生物資補給及民眾往返需求，將增開2時段通行。
南澳工務段指出，蘇花公路和仁至崇德路段新增通行時段為下午3時至3時20分、下午5時至晚間6時，晚間6時起預警性封閉道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言