颱風山陀兒移動緩慢 蘇花和仁崇德段下午增2次通行

颱風山陀兒移動緩慢，氣象署風雨預測延後及下修，蘇花公路台9線和仁至崇德路段增加2次放行時段，分別為下午3時及下午5時，晚間6時起預警性封閉道路。

蘇花公路和仁至崇德路段因颱風外圍環流出現土石流崩塌，公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊搶通後，昨天起管制放行、夜間預警性封閉。

該路段今天上午已放行3次，原訂下午1時後預警性封閉。南澳工務段指出，考量災害路段無明顯雨勢，且氣象署風雨預測延後及下修，為提供花蓮、宜蘭間民生物資補給及民眾往返需求，將增開2時段通行。

南澳工務段指出，蘇花公路和仁至崇德路段新增通行時段為下午3時至3時20分、下午5時至晚間6時，晚間6時起預警性封閉道路。