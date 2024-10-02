快訊

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

颱風山陀兒移動緩慢 蘇花和仁崇德段下午增2次通行

中央社／ 花蓮縣2日電

颱風山陀兒移動緩慢，氣象署風雨預測延後及下修，蘇花公路台9線和仁至崇德路段增加2次放行時段，分別為下午3時及下午5時，晚間6時起預警性封閉道路。

蘇花公路和仁至崇德路段因颱風外圍環流出現土石流崩塌，公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊搶通後，昨天起管制放行、夜間預警性封閉。

該路段今天上午已放行3次，原訂下午1時後預警性封閉。南澳工務段指出，考量災害路段無明顯雨勢，且氣象署風雨預測延後及下修，為提供花蓮、宜蘭間民生物資補給及民眾往返需求，將增開2時段通行。

南澳工務段指出，蘇花公路和仁至崇德路段新增通行時段為下午3時至3時20分、下午5時至晚間6時，晚間6時起預警性封閉道路。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風來襲央行同仁仍到行加班 提供銀行外幣資金5.77億美元

山陀兒颱風逼近 颱風天台南各百貨業美食街湧人潮

山陀兒颱風還在龜 合歡山、奧萬大公告延長休園

山陀兒慢慢走 台9蘇花和仁崇德下午增加兩次放行時段

相關新聞

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 19縣市達停班課標準

中度颱風山陀兒進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署表示，中度颱風山陀兒中午12時的中心位置在高雄的西南方約1...

北北基桃放颱風假引熱議 氣象署回應了

中度颱風山陀兒進逼，今天全國各縣市停班停課，北北基桃未達風雨預測停班課標準，卻也放颱風假，引起討論。中央氣象署簡任技正伍...

山陀兒核心邊緣觸南高屏沿海 粉專：下午加快腳步 風雨將更有感

中度颱風山陀兒影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風核心邊緣已經接觸南高屏沿海，風雨持續增強中。

山陀兒正逐漸北上 氣象署：陸警增苗栗 減弱仍以颱風結構侵台

中度颱風山陀兒正逐漸北上影響台灣，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，各地的風明顯增大中，花東降雨持續，南部降雨也會增強，基隆...

影／新北今早無雨偶有強風 颱風天行動菜車生意旺「客人在等我」

強颱山陀兒緩步逼近台灣，新北市今天停班、停課，上午天氣無雨，偶有太陽露臉，伴隨陣陣強風，路上不少單車被吹倒，捷運拉長班距...

桃園無風雨卻放颱風假？張善政曝關鍵：明再放假機率高

山陀兒颱風持續進逼台灣，桃園市長張善政今上午赴消防局召開山陀兒颱風防颱第一次工作會議，指出桃園市今晚至明天風雨將最劇烈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。