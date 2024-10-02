山陀兒襲台 卓揆：全力維護守護國人生命財產安全

山陀兒颱風移動速度緩慢，延長對台影響時間，行政院長卓榮泰今（2）日再度前來視導，並與屏東、高雄及台南三縣市首長視訊連線，瞭解地方政府應變整備及災防需求。並請各防災單位同仁確實依所規劃及掌握的各項防救災應變整備措施執行，不僅要全力維護公共事業及重要關鍵基礎設施正常運作的韌性，也要確實做好災前防災準備及災後復原工作，全力守護國人生命財產安全。

卓榮泰抵達中央災害應變中心後，首先聽取情資研判組、災情監控及搜索救援組、疏散撤離組、支援調度組、交通工程組、水電維生組、農林漁牧組等報告，瞭解各功能分組防災整備情形。隨後，卓榮泰分別與屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁及台南市黃偉哲進行視訊連線，瞭解地方政府應變整備情形及相關災防需求。

卓榮泰於總結時表示，中度颱風山陀兒移動速度非常緩慢，拉長對台灣可能造成損害時間；同時，颱風路徑又相當罕見地自南部登陸，對於南部迎風面及連日受降雨影響的東部地區，務必要加強警戒。卓榮泰說，自本周一開始，受颱風外圍環流影響，開始累積災情，請各防災單位同仁持續依所規劃及掌握的各項防救災應變整備措施，按計畫確實執行。

卓榮泰請各防災單位同仁依賴清德總統視導中央災害應變中心時所提「秉持救災不如防災，防災不如避災之精神」、「中央地方保持密切聯繫與合作」、「即時掌握災情積極提供協助」等三項重點原則，持續落實各項防救災應變整備措施。此外，昨（1）日中央災害應變中心指揮官內政部劉世芳部長已督導各進駐單位針對首當其衝的南部地區，盤點重要公共事業及關鍵基礎設施，請經濟部、交通部、農業部及國防部務必以穩定民生所需及確保救災順利為優先，維持水庫、供輸配電設施、軍民用機場、港區及其他國營公共事業等營運韌性。

卓榮泰強調，依交通部中央氣象署預估累積雨量，絕不可輕忽土石流及水災威脅，請內政部、農業部、經濟部持續監控雨量、掌握預警情資，也請地方政府積極合作，確實完成災害潛勢區域民眾的疏離避災作業。此外，山陀兒颱風預計帶來強風豪雨，中央災害應變中心各進駐機關應即時掌握災情，積極調度救災與搶修險機具及人力資源，並請國防部視地方政府需求，即時提供支援兵力。

卓榮泰提醒，今日全國皆停班停課，請內政部及各地方政府持續透過多元管道，宣導民眾「無事不必外出，待在家裡就是最好的防颱措施」，避免前往山區、河邊、海域等警戒區域。此外，針對蘭嶼外海巴貝多籍貨輪擱淺案，請交通部及海洋委員會針對後續可能造成的油污污染積極應對，避免對我國海域生態造成衝擊。

卓榮泰強調，面對颱風帶來的挑戰，政府各單位有兩項重要且不可推卸的責任，首先要確實做好災前防災準備及災後復原工作，全力守護國人生命財產安全；其次，要全力維護公共事業及重要關鍵基礎設施正常運作的韌性。最後，他也再次感謝各防災單位同仁堅守崗位，請大家在執行搜救及搶救任務時，務必注意自身安全。