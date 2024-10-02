影／氣象署下修風力預測致未達放假標準 盧秀燕：颱風難以預測
颱風山陀兒襲台，氣象署下修風力預測，致北部跟中部未達放假標準，台中市長盧秀燕表示，昨天做出放颱風假決定的時候，是根據中央氣象署的給的資料，台中昨晚會進入陸上警示圈內，另外也通知台中市風力有達到標準，平均風力七級以上，最大陣風十級以上，所以依據這兩項標準，決定實施颱風假。
盧秀燕指出，這件事情不能怪氣象署，因為颱風難以預測，山陀兒非常緩慢，方向也不斷在調整，昨天與今天的資料不同，寧願小心，即使下修，也不能掉以輕心，除非颱風遠離，請給予氣象署人員支持。
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