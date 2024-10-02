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颱風山陀兒緩速 卓榮泰：掌握預警情資和疏離

中央社／ 台北2日電

颱風山陀兒緩慢移動，行政院長卓榮泰今天再度到中央災害應變中心視導，要求相關單位維持穩定基礎民生設施營運，並掌握預警情資和疏離作業，呼籲全民無事別外出。

卓榮泰上午到中央災害應變中心聽取第10次工作會報暨情資研判會議，並與屏東縣、高雄市和台南市等應變中心進行視訊連線。

其中，高雄市長陳其邁表示，前天已完成1690名保全戶和慢性病患撤離；昨晚再擴大撤離範圍，累計至今天撤離達2670人。同時也加強相關山區的物資供給，避免孤島困境。

卓榮泰表示，感謝高雄市近兩次工作會議所報告預計撤離和實際累計撤離人數，都非常精確，相關工作做得非常好。

會中根據消防署報告指出，全國災情截至上午8時共計247件，釀46人受傷、1人失蹤，雲林縣消防局昨天下午接獲報案指台西鄉夢幻沙灘疑人落海呼救，持續搜救中。

交通部也表示，包括東台灣和南台灣公路預警封閉共計13處；台鐵北迴線崇德和仁段因土石流影響而預警性封鎖，西部幹線、宜蘭線、花東線、南迴線、集集和沙崙線對號列車都停駛。

另外，巴貝多籍散裝船BLUE LAGOON號船體進水案，19名船員已全數獲救。

經濟部表示，屏東枋寮海堤破損已由七河分署搶險中，尚無影響民眾安全。全國曾停電用戶數為1萬6128戶、仍停電用戶數2戶；基地台受損9座、待修復1座。

菜價方面，農業部說，台北果菜批發市場今天交易量1344公噸，較昨天減少284公噸，平均每公斤交易價格新台幣52.8元，較昨天下跌10.9元。因市場外水門關閉影響，產地供應及進場承銷人數均減少，致量減價跌。

西螺果菜批發市場昨天交易量820公噸，較前一交易日減少65公噸，平均每公斤交易價格57.3元，較前一交易日上漲3.1元。

內政部表示，目前有11縣市進行預防性疏散撤離，截至今天上午8時，累計撤離人數為1萬756人。

卓榮泰最後表示，颱風移動速度非常緩慢，也拉長對台可能損害時間，且罕見從南部登陸，南部和東部地區要加強警戒，也請防災人員秉持總統賴清德所指示3項原則，確實執行相關防救災應變工作。

同時，請相關單位盤點和維持穩定基礎民生設施的營運韌性；並持續監控颱風雨量、掌握預警情資，以及民眾疏離作業；今天全國停班停課，請內政部和地方政府透過多元管道宣導民眾無事不要外出；針對蘭嶼外海貨輪擱淺案，請交通部和海委會針對後續可能造成油汙汙染預做準備，以免影響生態。

山陀兒颱風

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