卓榮泰視察災情 提醒南部防災確實

屏東、高雄與台南離颱風較近、較多山陀兒災情，行政院長卓榮泰2日視察災害應變中心時優先關切！他表示，山陀兒颱風恐在台滯留時間較久，各縣市要積極撤離有可能受災人口，中央部會則要「即時救災、保持韌性」，並呼籲民眾沒事別外出。

讚高雄撤離人數準確

卓榮泰先聽取中央氣象署與其他部會簡報，還有屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲進行連線溝通，聽取匯報災情。卓榮泰稱讚高雄市掌握撤離人數相當準確，並提醒高雄注意山區居民、工業區的狀況，屏東縣要追蹤海堤受損的修復進度。

內政部長劉世芳則提醒，山陀兒颱風目前趨近滯留，暴風圈接觸南部與台東，對台中以南構成威脅，農業部應持續發布土石流紅色與黃色警戒提醒，各地政府也要落實預防性疏離等疏散工作，水電維生與交通工程組若有災害盼儘速搶修，勞動部也要提醒外籍移工不要到沿海地區逗留。

救災與避災優先

卓榮泰提醒說，颱風移動速度非常緩慢，拉長對台灣可能損害時間，且路徑相當罕見，讓東部與南部連日受到降雨與強風影響，他提醒說「防災不如救災與避災」，各地應該即時掌握災情，內政部也要盤點受衝擊區域的公共基礎建設，經濟部與交通部也要確保救災順利優先，維持水電、機場、港區的營運韌性。

「全國已停班停課，民眾沒事別外出！」卓榮泰指出，根據預報，山陀兒颱風將帶來可觀雨量，各地縣市政府應完成災害潛勢區避災作業，積極調度資源與人力，國防部也要即時提供資源，還有蘭嶼周圍的貨輪擱淺案也要儘速因應，避免影響台灣海域生態。

【更多精采內容，詳見 】