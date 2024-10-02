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吳德榮：颱風山陀兒身陷鞍型場 缺乏導引移速緩慢

中央社／ 台北2日電

氣象專家吳德榮解釋，颱風山陀兒在海溫條件佳的環境下生成，並一路沿巴士海峽移動、增強至強颱，然而現階段走入大氣處於平衡狀態的鞍型場，失去明確導引才會移速緩慢。

根據中央氣象署颱風警報單，中度颱風山陀兒今天上午10時中心位置在高雄的西南方約140公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象署指出，颱風山陀兒近似滯留，登陸時間將延到明天，未來路徑雖然預計會在登陸後沿著西部北上，但強度也不排除登陸後就快速減弱為熱帶性低氣壓。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮告訴中央社記者，這次颱風山陀兒在菲律賓東方海面生成，這一帶的海溫條件一直都不錯，而類似的環境也延伸到巴士海峽，因此在初期山陀兒移動的過程中就會不斷成長、增強。

吳德榮進一步說明，颱風移動主要還是需要靠導引氣流，但目前山陀兒所在的位置是「鞍型場」，也就是大氣處於平衡的狀態，左右的高壓都無法導引它，才會發生近似滯留的現象。

吳德榮提到，山陀兒在現在的位置滯留愈久，就愈容易受到地形破壞，所謂的地形包含台灣、中國大陸、菲律賓等，都可能會截斷大氣間水氣傳輸，如目前台灣東部持續性的降雨，就代表在消耗山陀兒的能量。

吳德榮也說，預估山陀兒在未登陸前會因地形而緩慢減弱，登陸後會造成很大的破壞，沒多久就會減弱成輕度颱風，並且持續減弱，但各地仍應慎防強風、豪雨；4日起強度再減弱、威脅逐漸減小。

對於山陀兒路徑一變再變，吳德榮解釋，想透過電腦模式模擬颱風，但其實並沒有那麼簡單，儘管現在有AI參與，各國模式、運算的機制不同，反而會有呈現更多的答案和選項，且高壓環境變化很慢，一點小變化就可能有很大的誤差。

吳德榮進一步說明，其實過去也都有特殊路徑的颱風，山陀兒並不算是特例，如1986年的韋恩颱風、2001年的納莉颱風；並不一定代表是現在的氣候造成颱風路徑變數多。

此外，吳德榮說，海面上的觀測資料不足，也沒辦法設觀測站，雖然用衛星、電達的遙測資料，都是推估值，既然是推估就會有誤差，不一定正確的資料就算用AI也很難推估算出精準的結果，現階段氣象應該以「完整預報取代完美預報」，讓大眾知道各種可能性。

山陀兒颱風

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