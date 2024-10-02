颱風山陀兒近似滯留 福山植物園3、4日休園

農業部林業試驗所今天表示，因颱風山陀兒近日持續滯留台灣西南方海面，福山植物園將持續實施預警性休園2日，遊客請勿前往。

颱風山陀兒近似滯留，中央氣象署指出，登陸時間將延到明天，未來路徑雖然預計會在登陸後沿著西部北上，但強度也不排除登陸後就快速減弱為熱帶性低氣壓。

農業部林業試驗所今天發布新聞稿指出，根據中央氣象局發布海上陸上颱風警報，受颱風外圍雲系影響，宜蘭縣及新北市山區有發生局部大雨或豪雨發生的機率，3日至4日預測仍在暴風圈影響範圍。

林業試驗所表示，為保障入園遊客安全，並整備設施環境，福山植物園將於3日至4日持續實施預警性休園2日，遊客請勿前往，至於已核准入園遊客，可於一個月內任選與核准入園日相同的星期某日入園，憑原申請編號入園，不須另外申請。