台南第2天颱風假市場冷清多了 攤商喊「明天就沒貨了」

強颱山陀兒來襲，台南市今天放第2天假，不過，風小雨不大，但市區路上車流明顯減少，市場不如昨天的「火燒市」，較為冷清，倒是海濱浪大，濱海公路黃金海岸處吸引民眾觀浪。市場攤商說，看這樣的天氣，還沒買菜的，明天可能買不到今天還這樣青翠漂亮的菜。

保安市場謝姓攤商說，昨天南市放颱風假，許多民眾都湧入，就像火燒過一樣，菜肉都被搶購一空，大家都囤足菜量了，今天來買菜的少很多，而受颱風假影響，昨天沒拍賣豬，今天豬攤都歇業，而高雄業者也考量颱風運輸關係沒殺鴨，今天也沒鴨肉可賣。台南鹽水、下營有雞肉供應，不受影響；因此，今天要到市場買鮮豬肉，就買不到了。

菜商表示，這幾天菜漲得兇，不過，受颱風影響，產區已開始下雨，今天賣的菜是颱風前搶收，品質很好，不論是綠花椰、白花椰、芥藍菜、空心菜等都青翠漂亮，明天可能沒到這麼優質的蔬菜了，雖然貴一點，但划得來。

台南市區昨深夜開始下雨，雨勢不大，斷斷續續到今天，雖然沒什麼風，但市區人車明顯減少。不過，還是有民眾到漁光島、觀夕平台看浪，因今天的浪明顯增大，加上下雨，遠望白茫茫一片，捲起的泥沙拍打防波堤、消破塊，氣勢兇猛。