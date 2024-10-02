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山陀兒逼近猴子三仙台觀浪 網友打趣太關心颱風

中央社／ 台東縣2日電

颱風山陀兒逼近，東管處設置在東海岸三仙台的即時影像，今天清晨拍到2隻台灣獼猴到岸邊觀浪，坐了一下，又疑似不安地走來走去。有網友說，「牠們也太關心颱風了吧」。

颱風山陀兒逼近台東，這2天台東沿海掀起巨浪，有許多民眾選擇守在觀光署東部海岸國家風景區管理處設置在東海岸的即時影像觀浪。

今天上午7時許，三仙台的即時影像鏡頭拍向拱橋，畫面忽然出現1隻獼猴走到礁岩上坐著，看著海面上的風浪；沒多久又有1隻走過來坐在旁邊同樣望向海面。不久後2隻猴子疑似不安地走動。

東管處長林維玲將影片PO上網，並寫上「唉呀呀！這樣是不對的，雖然風浪稍小些，但颱風天在岸邊觀浪還是很危險的！」

網友紛紛留言「他（猴子）內心深處有小劇場？」、「標準滴~猴死囝仔」、「牠們也太關心颱風了」，台東副縣長王志輝也留言「他們以為有月光海音樂會啊」。

東管處分別在東海岸石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區、綠島裝設24小時即時影像攝影，台東縣政府則裝設在多良火車站、金崙大橋。林維玲表示，民眾颱風天不要冒險到海邊觀浪，守在螢幕前，100多公里長的東海岸浪況幾分鐘就可以瀏覽。

山陀兒颱風

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