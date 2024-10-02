山陀兒逼近猴子三仙台觀浪 網友打趣太關心颱風
颱風山陀兒逼近，東管處設置在東海岸三仙台的即時影像，今天清晨拍到2隻台灣獼猴到岸邊觀浪，坐了一下，又疑似不安地走來走去。有網友說，「牠們也太關心颱風了吧」。
颱風山陀兒逼近台東，這2天台東沿海掀起巨浪，有許多民眾選擇守在觀光署東部海岸國家風景區管理處設置在東海岸的即時影像觀浪。
今天上午7時許，三仙台的即時影像鏡頭拍向拱橋，畫面忽然出現1隻獼猴走到礁岩上坐著，看著海面上的風浪；沒多久又有1隻走過來坐在旁邊同樣望向海面。不久後2隻猴子疑似不安地走動。
東管處長林維玲將影片PO上網，並寫上「唉呀呀！這樣是不對的，雖然風浪稍小些，但颱風天在岸邊觀浪還是很危險的！」
網友紛紛留言「他（猴子）內心深處有小劇場？」、「標準滴~猴死囝仔」、「牠們也太關心颱風了」，台東副縣長王志輝也留言「他們以為有月光海音樂會啊」。
東管處分別在東海岸石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區、綠島裝設24小時即時影像攝影，台東縣政府則裝設在多良火車站、金崙大橋。林維玲表示，民眾颱風天不要冒險到海邊觀浪，守在螢幕前，100多公里長的東海岸浪況幾分鐘就可以瀏覽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言