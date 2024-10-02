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颱風山陀兒可能消散在台灣上空 成史上第2個

中央社／ 台北2日電

氣象署今天指出，颱風山陀兒預估明天登陸後可能快速減弱為熱帶性低氣壓，成為史上第2個消散在台灣上空的颱風。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天清晨10時的中心位置在北緯21.6度，東經119.5度，即在高雄的西南方約140公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，山陀兒過去3小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸嘉義以南及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

氣象署估計，山陀兒明天登陸後受到地形破壞，將很快減弱為熱帶性低氣壓，屆時就將解除颱風警報，至於會不會發布熱帶性低氣壓特報就要再觀察。

氣象署說，在台灣陸地上減弱為熱帶性低氣壓的颱風非常少見，根據歷史資料，過去唯一一個「死」在台灣上空的是2001年的颱風潭美，當時潭美形成後向西北移動，在台東大武附近登陸，之後快速減弱為熱帶性低氣壓。

根據防災資料庫顯示，潭美雖然快速減弱為熱帶性低氣壓，但卻引進旺盛西南氣流，高雄地區降下豪雨，致使大高雄地區嚴重淹水，以鼓山、左營及前鎮三區最為嚴重，13萬6000多戶停電，農漁畜損失約7000萬元。

山陀兒颱風

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