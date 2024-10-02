颱風外圍環流影響 屏東、台東及花蓮防大豪雨
中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及台東縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及屏東縣有局部豪雨或大豪雨。
宜蘭縣、嘉義縣山區及台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭、雲林、嘉義地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。超大豪雨地區：屏東縣、台東縣。大豪雨地區：花蓮縣。
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