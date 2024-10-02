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颱風山陀兒緩步 合歡山、奧萬大延長休園至10/4

中央社／ 南投縣2日電

颱風山陀兒「緩步」靠近台灣，南投林業分署轄管合歡山、奧萬大國家森林遊樂區原定休園至10月2日，延長至10月4日；日月潭氣象站提醒南投鄉親，入夜風雨漸增，非必要勿外出。

颱風山陀兒近似滯留，預估可能登陸台灣時間延後。農業部林業及自然保育署南投分署原先公告轄管合歡山、奧萬大國家森林遊樂區9月30日至10月2日預警性休園，南投林業分署今天表示，延長休園至10月4日，後續視颱風山陀兒過後影響程度，適時恢復開園。

南投林業分署指出，因颱風山陀兒移動速度緩慢，影響時間將較長，由於山區道路易受颱風降雨影響而有崩坍、落石，顧及遊客安全延長休園時間；另外，能高越嶺國家步道西段、天池山莊先前受颱風及強降雨造成步道中斷，目前尚在整建修復，持續暫停開放。

位於合歡山三角點附近、海拔3402公尺的合歡山頂測站今天凌晨至上午陣風漸強，最高達11級，日月潭氣象站提醒，今天白天颱風估仍在海上緩慢移動或滯留並略減弱，未來24小時南投縣平地間歇降雨小於50毫米，山區雨量80至150毫米，入夜後颱風逐漸往台灣西南部接近，南投風雨漸增，夜間非必要勿外出。

山陀兒颱風

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